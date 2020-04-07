新冠肺炎疫情持續延燒，在防疫考量前提下，為了避免群聚感染風險，彰化縣鹿港慶端陽已有40年歷史的龍王祭、龍舟賽，今年將首度取消。（資料照，謝瓊雲攝）

新冠肺炎疫情持續延燒，在防疫考量前提下，為了避免群聚感染風險，彰化縣鹿港慶端陽已有40年歷史的龍王祭、龍舟賽，今年將首度取消。（資料照，謝瓊雲攝）

新冠肺炎疫情持續延燒，清明連假期間卻仍有許多民眾全台趴趴走，彰化縣體育會龍舟委員會主委凃淑媚表示，在延續傳統與防疫兩難間幾經討論，還是忍痛決定取消端午節龍王祭與龍舟賽事活動。彰化縣政府表示，為期一個月的鹿港慶端陽活動將縮小規模避免聚客，部分戶外小型活動仍將如期舉辦。

已有40年以上歷史、中台灣最盛大的端午節慶典盛事「鹿港慶端陽」活動，每年吸引上萬人潮湧入鹿港小鎮，龍王祭典與踩街遶境活動熱鬧滾滾，龍舟賽事更是吸引上百支中外勁旅、逾3千人同場競技，精彩可期。但疫情當前全球遭殃，全台已有5縣市宣布取消划龍舟相關賽事，彰化縣也只能跟進宣布取消。

凃淑媚說，原本希望等到天氣變熱，再研議是否停辦或縮小辦理龍王祭與龍舟賽，但疫情持續延燒，連假又有許多大型活動引發群聚疑慮，中央早已宣布應避免戶外500人以上的大型活動，為了防疫考量，不得已做此決定。她忍不住感嘆，當年SARS期間活動都仍照常舉行，這次疫情真的影響廣泛，重創許多景點商家。

彰化縣政府指出，鹿港小鎮是全國觀光重鎮，鹿港慶端陽活動今年採縮小規模方式辦理，縣府和公所合作的許多小型室內活動取消，考量頗受好評的公會堂光雕秀恐將吸引大批人潮聚集觀賞，今年也暫停；老街街區的夜間燈飾布燈，公所主辦的戶外傳統民俗活動等，都還是會如期舉行。

(中時 )