直播》連假爽玩後確診狂飆？ 指揮中心最新說明 13:402020/04/07 中時電子報 中時、 林周義 、 鄭郁蓁 、 李怡芸 、中時電子報、 何立雯 、 莊楚雯 、 尉遲佩玉 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 連假爽玩後確診狂飆？指揮中心最新說明。（圖／中央流行疫情指揮中心提供） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 【現場直播】疫情指揮中心例行記者會｜2020.04.07 疫情持續蔓延，清明連假卻有許多人待不住，紛紛出遊散心，擠爆著名景點，而昨晚傳出有名肺炎疑似症狀的北部五歲童，曾在連假期間至東部遊玩，引起網友討論擔憂。而ICU醫陳志金也在臉書指出，最多人的潛伏期是5天左右，加上2天的檢測，估計4月10日前後這幾天的記者會見分曉。指揮中心將於今午記者會最新說明。 (中時電子報) #連假爽玩 #確診 #指揮中心 #台灣 #新冠肺炎 #武漢肺炎 #新型冠狀病毒 #COVID-19 也許您會感興趣 推薦閱讀 連假沒人潮 高雄車站冷清清 04:102020/04/04 地方新聞 連假放風 台東恆春訂房大爆滿 04:102020/04/05 地方新聞 防疫怕搭船 小琉球遊客砍半 04:102020/04/05 地方新聞 社論／清明連假趴趴走 防疫破功 04:102020/04/05 時論廣場 連假遊熱門景點 祭居家辦公或自主管理 動作比政院快 企業防疫超車 01:202020/04/06 政治要聞 去過國內旅遊景點 就醫須告知 01:202020/04/06 政治要聞 清明連假住房率 城郊兩樣情 04:102020/04/06 財經焦點 沒想到陳時中沒想到 04:102020/04/06 時論廣場 台南3景點被發警報 黃偉哲批中央亂槍打鳥 13:422020/04/06 生活 連假趴趴走自住客也出籠 賞屋成交數增1成 19:362020/04/06 財經 生活熱門新聞 墾丁連假人潮哪來的？內行人怒揭真相 - 生活 電鍋蒸完口罩還能再煮飯？毒物科醫吐3字 - 生活 電鍋蒸口罩也可幫助歐美？網答案一面倒 - 生活 名醫證實自主健康管理！曝隔離背後辛酸 - 生活 肺炎死亡人數破萬！ 美防疫哪錯了...原因曝光 - 生活 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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