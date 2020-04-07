【現場直播】疫情指揮中心例行記者會｜2020.04.07

疫情持續蔓延，清明連假卻有許多人待不住，紛紛出遊散心，擠爆著名景點，而昨晚傳出有名肺炎疑似症狀的北部五歲童，曾在連假期間至東部遊玩，引起網友討論擔憂。而ICU醫陳志金也在臉書指出，最多人的潛伏期是5天左右，加上2天的檢測，估計4月10日前後這幾天的記者會見分曉。指揮中心將於今午記者會最新說明。

(中時電子報)