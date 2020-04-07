新竹果菜市場與漁港直銷中心決定所有攤商4、5月的租金減租3成，讓攤商的租金壓力減輕許多。（陳育賢攝）

新竹果菜市場與漁港直銷中心決定所有攤商4、5月的租金減租3成，讓攤商的租金壓力減輕許多。（陳育賢攝）

因應新冠肺炎疫情影響，新竹市為落實基層攤商紓困的政策，新竹果菜市場與漁港直銷中心決定所有攤商4、5月的租金減租3成，估計果菜市場每攤兩個月共計少繳2880至3600餘元不等的租金，漁港攤商則每攤兩個月共計更可少繳3600元至2萬8800餘元不等。

市府指出，新冠肺炎造成整體經濟景氣受衝擊，市長林智堅已宣布祭出「紓困、振興」3＋5方案，以減租稅、穩投資、興商機3大方向，實施旅宿業房屋稅調降、旅館水電瓦斯基本費補助、公有零售市場租金減免、建築執照延長期限與加碼消費園遊卷等措施，希望協助做業者共度難關。

目前除了公有市場租金日前已決定減免50％，嘉惠近1000名攤商之外，市府近日更針對果菜市場承銷人與新竹漁港直銷中心攤商的租金問題，與新竹農產運銷公司與新竹區漁會協商，促成果菜市場與漁會直銷中心所有攤商承租人4、5月租金減免3成。

產發處長張力可表示，在市府居中協調下，果菜市場獲紓困的蔬果承銷人達631攤，每攤兩個月共計可少繳2880至3600餘元不等的租金。新竹漁港獲減租的攤商為114攤，按攤位面積大小計算，每攤兩個月共計減少3600元至2萬8800餘元不等租金。

張力可說，疫情造成外出消費民眾驟減，對傳統市場及餐飲業都造成衝擊，果菜市場與漁產品直銷中心受疫情影響生意也下滑約3成。不過目前蔬果魚肉的供應正常，市府也免費提供攤商外科口罩，並進行消毒作業，歡迎民眾安心前往採購農漁產品。

(中時 )