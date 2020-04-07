全球PTA(純對苯二甲酸)新產能仍持續開出，預估今年產能將有2位數的年增；只是需求端跟不上供給，仍將形成供過於求的高度競爭態勢。遠東新(1402)公布去年第四季財報，去年Q4 EPS為0.45元，小幅優於預期，但從獲利結構來看，核心事業之一的PTA在去年Q4的OPM表現不如預期。展望今年，法人認為，由於遠東新在PTA生產事業仍持續擴充資本支出，但大環境的競爭加劇恐壓縮獲利。

遠東新去年全年營收2501.46億元，年增9.4%，毛利率17.89%，營益率為5.5%，雙率均較前一年下滑，母公司業主淨利為107.32億元，年減約1成。EPS全年為2.15元，也較前一年呈年減。

今年不利於PTA的因素還包括油價走跌及新冠疫情衝擊終端需求。法人認為，由於石油生產國未能達成共識，油價下跌及中國市場的現貨價差轉負值，預計PTA產能擴張的步代放緩的情況將逐漸蔓延。3月油價跌至每桶30美元以下，PTA和PET瓶生產商將因高價庫存而面臨利潤下降。此外，隨著COVID-19在歐洲和美國的傳播，消費量和需求將受到阻礙。這些因素將不利於產品價格，考慮到原油價格的暴跌及COVID-19，法人下修遠東新今年的EPS估值，約1.34元。

(時報資訊)