由於近年貿易戰、大規模流行性公衛危機以及不確定的政治與經濟環境，促使各國政府機構與私營企業面臨越趨嚴重的資訊戰以及網路威脅。面對日益複雜的攻擊手法及威脅態勢，企業對待網路安全的態度也開始有重大轉變。亞太區企業開始藉由積極與資安服務提供商合作，以提高威脅、漏洞的處理能力，台灣企業也加快整合外部專業資安人力以減緩加速數位化與監管範圍擴大的壓力。IDC預測資安服務將持續驅動台灣資安市場，至2023年台灣資安服務市場年複合增長率(CAGR)將達21%，成為資安市場主要的增長動能。

針對資安服務，IDC發布了「IDC MarketScape 亞太專業資安服務(PSS)：諮詢、評估和提升資安意識2020供應商」報告，針對亞太市場專業資安服務提供商進行了全面評估。IDC依據各服務商所提供的產品多元性、產品組合收益、市場執行、服務交付、客戶體驗以及客戶滿意度，將亞太區專業資安服務市場定義了三個類別，分別是「領導者」：包括Accenture、Deloitte、EY、IBM、PwC、Trustwave、Verizon；「主要廠商」：DXC、FireEye、Fujitsu、HCL、NTT、Secureworks、Tata Communications、Telstra和Wipro，以及「競爭者」：CenturyLink。

IDC亞太區服務與資安研究經理James Sivalingam表示：「網路資安和威脅正在迅速成為許多組織的最大商業風險，尤其是在快速數位化的亞太地區。這一發展，再加上不斷擴大的監管壓力，使得選擇合適的合作夥伴成為當務之急。」台灣企業也同樣面臨著日益嚴格的合規挑戰與複雜的網路環境，尤其在數位服務普及的環境下，企業更加關注IT策略與業務目標間的連結，IDC台灣資深市場分析師林雅惠表示：「隨著資安法的全面施行與數位服務的普及，越來越多台灣企業與公部門攜手外部服務商擬定資安策略與強化防護機制，其中，中小企業因為資安人力不足對資安系統維運委外的需求越來越高，期望能藉由託管安全服務商(MSSP)合作的方式，確保資安合規與實踐有效的威脅生命週期管理。」

IDC認為，隨著數位新世代的到來，建立數位信任是企業、政府刻不容緩的重要課題：結合外部資安夥伴，從技術、人員、流程、管理層面持續性的監控網路風險與威脅管理，將有助IT策略與業務目標更緊密的整合。

(時報資訊)