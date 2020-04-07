南市全久榮、坤展2家民營酒廠投入防疫酒精生產，每日可增加10萬瓶產量。（莊曜聰攝）

新冠肺炎疫情持續，口罩、酒精等防疫物資因民眾搶購需求大增，除台酒、台糖等公營酒廠外，台南市政府協調轄內民營酒廠，撥出部分產線生產防疫酒精，向中央爭取業者可免徵烈酒稅，獲得全久榮、坤展2家酒廠響應，加入酒精國家隊行列吧，也是全台之先，預計每日可增加10萬瓶350毫升酒精產量。

隨著新冠肺炎疫情延燒，民眾對消毒酒精的需求日漸增加，台南市府與民營酒廠協商，14家中有2家業者願意加入75％酒精生產行列，並建議中央採徵用方式，讓業者免稅，6日經濟部舉行「研議民營酒廠試辦參與防疫酒精生產會議」，中央疫情指揮中心同意，並由南市2家業者做區域性試辦，再逐步推行到全台。

目前南市有隆田酒廠日產12萬瓶300毫升酒精，天乾製藥生產1萬瓶500毫升酒精，全久榮、坤展分別是高粱酒、料理米酒製造商，投產後則日產10萬瓶350毫升酒精，初步以供應原有通路及南市為主。

台南市長黃偉哲表示，南市除了多家工廠投入口罩國家隊外，現在則有2家民間業者率先加入酒精國家隊行列，是全台第一，全久榮、坤展願意捨棄部分獲利協助防疫工作，是有社會責任與大愛的企業，在政府、民間通力合作下，增進防疫動能，也希望帶動更多企業加入。

黃偉哲說，包括戴口罩、酒精消毒、社交距離等種種防疫措施，都是為了替台灣力保一線生機，被問到接下來的防疫，他指出會尊重中央公告，但會視疫情發展超前部署，包括菜市場、夜市、賣場等要嚴格管制人數，五一勞動節連假也可能取消，最嚴重的狀況就是禁足、封城，但希望不要走到這一步。

(中時 )