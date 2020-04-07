曾演出電影《正義聯盟》扮演閃電俠、以及《怪獸與葛林戴華德的罪行》中擔任要角的美國男星伊薩米勒，遭爆4月1日在冰島一間酒吧對女粉絲動手，並被拍下用手勒住該名女子的脖子，影片流出後引起網友熱議。

27歲美國男演員伊薩米勒因曾參與演出《自殺突擊隊》、《正義聯盟》、《怪獸與葛林戴華德的罪行》等多部膾炙人口的大片而出名。1日卻被爆出在冰島首都雷克雅維克的一間酒吧跟一名女粉絲產生肢體衝突，還被拍下動手的影片在網路上流傳。

不到30秒的影片中，可看到伊薩米勒語氣不佳的向粉絲表示：「你想打架？」該名女子還未意識到他語氣不對，下一秒就被伊薩掐住脖子撞向後方推車，接著拽倒在地上，拍片男子也被伊薩嚇了一跳，趕忙終止拍攝上前制止他。根據《綜藝報》報導指出，這起事件發生在伊薩經常消費的一家時尚酒吧，當時他被一群非常激進、熱情的粉絲包圍才會失控，演變成和女粉絲的肢體衝突。

伊薩米勒和女粉絲爆發肢體衝突。（圖／Cyniscism & Lyricism twitter）

影片流出後，引起各界關注，網友表示無法接受伊薩使用肢體暴力，甚至有粉絲揚言他完了；外界推測經過這起事件，伊薩米勒的前途堪憂，未來動向成為各方焦點。

伊薩米勒動手影片

※喝酒警語

中時電子報提醒您：酒後不開車，安全有保障

中時電子報關心您：喝酒過量，有礙健康！

更多 CTWANT 報導

(中時電子報)