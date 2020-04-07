受惠歐美主要股市反應全球新冠疫情趨緩而大漲，激勵包括台股在內的周二亞洲股也表現出色，尤其台股再獲外資青睞，連同內資加碼搶補反彈行情股票，挹注大盤一度站上萬點，尾盤漲幅雖稍收歛，但短多氣勢已活絡，台股加權指數今收9996.39點，大漲177.65點，單日漲幅1.81%，成交1712.14億元，與萬點差距剩不到4點。

在權王台積電領軍衝高下，電子族群氣勢如虹，包括被動元、矽晶圓、DRAM、快閃記憶體、PCB與其他電子零組件等科技股，如大毅、南亞科、旺宏、楠梓電與昇陽半導體等多亮燈漲停，顯示法人、大股東與主力群等搶回補股票，期登新一波反彈行情相對可期，大盤短多格局方興未艾。

另外，傳產的台塑四寶、儒鴻等也表現不錯，僅富邦金、兆豐金與中華電等權值股演出不如預期，逆勢下挫，唯並不影響短多進場追價，主要原因係亞股也多表現可圈可點，及美股盤後電子盤如道瓊期指等並未大幅拉回，僅碎步小幅整理，顯示市場對新冠疫情的利空反應似愈趨鈍化，不宜輕忽。

業內人士指出，由於大盤再度收復月線，並拉開差距，顯示短期的5日、10日與月線有機會多頭排列，對盤勢短多持續向高檔的萬點大關、季線、年線與半年線等關卡挑戰，不必過分看淡。

(中時電子報)