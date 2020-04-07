「國標舞女王」劉真病逝，竟掀起「神明代言人」沈嶸與眼科女醫黃宥嘉的隔空互槓，黃宥嘉直批沈嶸說劉真選錯醫院「命不該絕」等說法不負責任，引發輿論，沈嶸則不滿通靈被質疑，嗆聲要用魔法讓對方「一秒衰掉」，沒想到4天後的今天，黃宥嘉竟曝遭民眾檢舉看診沒消毒手部，笑回：「可能是沈嶸吧！」，讓一堆網友笑翻！

日前劉真還在與病魔纏鬥時，沈嶸多次通靈，表示她情況不樂觀，也指出她沒選對醫院處理等，而劉真逝世後，沈嶸直言眾人應尊敬命理師，「因為只有我說她快走了」，黃宥嘉聞言後痛批她提這些說法，根本是莫名其妙、不負責的說詞。

之後沈嶸也發文回敬「某眼科醫師」，說她有病，要對方別因羨慕忌妒強者而當酸民，甚至下達詛咒「敢惡口在媒體上駡我你絕對會有惡報」、「本人不用王法制裁你，魔法比較快，一秒讓你黑掉衰掉霉運纏身」，結果時隔4日，黃宥嘉在臉書貼出對話截圖，透露自己遭民眾檢舉摸東西後，手沒消毒就看診，衛生局則表示因疫情肆虐，民眾因此比較緊張，「所以請醫師都要消毒完全才可以碰病患」。

而黃宥嘉收到通報後，竟神回：「喔喔！可能沈嶸吧！」，並上傳一張工作桌上的「75%消毒專用酒精」證明自己很注重衛生，嘆：「衛生局辛苦了。防疫期還要被活得好好的卻不知道感恩的人騷擾」，然網友目光全被黃醫師的回覆吸走，「可能是沈嶸吧！這個回覆我快笑死」、「女巫的施法是打電話給衛生局超級了不起巫術啊」、「這人真的需要看眼科欸，該換水晶體了吧！可能是沈嶸的妖術作祟」。

(中時電子報)