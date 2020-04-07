「墾丁很安全，防疫無漏洞！」清明連假觀光人潮引爆防疫破口爭議，墾丁更直接遭點名，多名觀光產業聯盟理事長、業者7日聯合發出聲明，強調防疫優先絕不指責誰，但懇請政府能給明確指示，即使下令不能來也沒關係，至少要讓業者有依據做調配，不能開源至少要能節流。

屏東縣觀光協會理事長鄭宜芳指出，自疫情發生以來，墾丁業者都積極配合政府的防疫措施，並從1月23日就開始遵循縣府發放的防疫手冊進行防疫工作，不料卻在清明連假時「被直接點名」，大家雖訝異但第一時間都是想著如何防範，不過一夕間客人幾乎全沒了。

鄭宜芳說，防疫時期，業者絕對體恤防疫人員的辛勞，但也不能把縣府與業者在多個月來做的努力全部抹煞，這個負面效應可能會扼殺之後的觀光發展，墾丁這麼多業者、員工需要活下去，誰都不知道疫情何時結束，真的希望政府能給出非常明確的指示。

她舉例，政府可以規定入住飯店的比例，以及提供專業的人流密度數據，讓業者有依據可以進行控管，如此一來，即使是戶外的墾丁大街也能進行人流管制，不過這部分需要公權力介入，又或者直接宣布不能來也沒關係，至少要讓大家知道該怎麼做。

她慎重道，業者真的能體恤防疫官員的辛勞，但真的盼能有明確指示，讓大家有時間、依循調配能力，不能開源至少能節流，只怕備好食材、人力結果沒人來，這會讓辛苦的觀光業雪上加霜。她強調，非常時期，任何明確指示大家都不會有怨言，只希望僅存的一口氣能存活下去。

至於五一連假的訂房狀況，她不諱言「多數歸零」，她說，旅宿、交通等旅遊相關產業都是服務業，沒理由客人來了不接待，但清明連假前沒有任何警訊、假期中卻警訊到，且假期後還有自主管理14天的限制，這樣的連鎖效益，業者已經不看好5月份的假期。

(中時 )