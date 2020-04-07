蔡英文總統今天視察桃園機場海關防疫措施，對桃機旅客銳減，衝擊航空和相關營運業者，蔡英文強調，政府會協助產業紓困，和民間ㄧ起克服危機，創造未來發展契機。除了提供相應的紓困外，將加速桃園國際機場軟硬體的維修跟升級，希望企業持續維持下去，不會讓員工面臨失業。

蔡英文抵達後，首先聽取桃機公司總經理林祥生簡報「武漢肺炎對桃園機場影響及防疫車隊辦理情形」，林祥生表示，桃園機場從今年2月份起旅客量明顯下滑，大約少一半，3月掉 只剩一成多，到最近4月份只剩1％。

蔡英文表示，自從她有機會進出桃園機場以來，這是她看到旅客最少的一次，儘管是旅客很少，今天早上進來的時候幾乎是沒有，可是她看到了所有的機場同仁還是非常努力，而且盡心盡力守在自己的崗位上，甚至連商店或者是餐廳，也還持續維持營業狀態。在這個疫情中，我們看到了臺灣人民在每一個角落、堅守崗位的意志跟精神，讓人覺得非常感佩。

她說，桃園國際機場是我們重要的國門，從前年有非洲豬瘟的疫情後，那時她也來過，整個機場都非常的忙碌，而且是非常嚴肅的面對非洲豬瘟疫情的挑戰。到現在，這個挑戰更嚴峻，也就是武漢肺炎的挑戰。在機場的檢疫站，還有各單位的同仁都在最前線，大家堅守崗位，貢獻專業，投注了許多心力，「我要跟大家說辛苦了」。

蔡英文表示，在這段疫情期間，臺灣最成功的地方，就是成功防止疫情在境內的傳播，這歸功於我們在機場、在邊境上的防疫措施，能夠發揮到最大的效果，她要代表全體國民謝謝大家這段時間以來的努力與辛苦。

在這次防疫當中，機場攔截與居家檢疫的二道防線更是重要。這段期間，國內完成了7架次國人包機返臺任務，也讓很多個案在機場就被攔截下來。

蔡英文指出，尤其是上個月，出現了大批入境人潮，大家的工作非常忙碌吃重。「各位的每一分用心，都讓社會大眾多一分安心」，像是從電視上看到，車隊司機都非常努力擦拭門把、座椅，做好車內環境的消毒，努力防堵疫情。

除了機場防疫車隊，包括桃園市等幾個縣市也成立了防疫車隊，服務居家檢疫民眾的就醫需求。從中央到地方，以及整個機場的相關單位同心協力，讓我們從國門到家門，守住疫情防線，守護國人的健康，「謝謝各位的辛苦付出」。

蔡英文表示，桃園國際機場目前的旅客運量，受到比SARS時期更嚴重的衝擊。航空業及相關產業面對極大挑戰，當然也包括在機場裡營運的各商家或企業，政府一定會跟民間共同來克服這個難關。

除了交通部提供相應的紓困方案外，她說，我們也會趁這個時間，加速桃園國際機場軟硬體的維修跟升級。此外，在經濟部的系統下，對於中小型企業、甚至於大型企業，都有各式各樣的紓困措施，包括低利貸款、薪資補助等，希望在這困難的時期，企業能有政府的協助，持續維持下去，不會讓員工面臨失業的情況，因為這是政府的責任。她希望在這段期間透過政府的協助，大家可以共同度過這個難關。

蔡英文強調，臺灣在防疫期間向世界展現了實力，更要持續提升實力。我們一起努力，讓臺灣不僅克服危機，繳出成績，也創造未來發展的契機。

(中時 )