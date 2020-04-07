台中美仁里長陳建良，自掏腰包訂製300片額溫檢測卡送到喜樂院，協助喜樂院對抗疫情。(喜樂院提供／吳建輝彰化傳真)

喜樂每天要量測超過240名服務對象的體溫，因此需要更快速且便利的量測方式，里長知道喜樂的需求後，自掏腰包訂製額溫檢測卡，送到喜樂院，讓老師能快速量測學員體溫。(喜樂院提供／吳建輝彰化傳真)

彰化二林喜樂保育院，服務智能障礙及多重障礙者，年齡從幼兒、兒童、成人到老年都有，由於服務對象免疫力相對較低，因此防疫工作更加重要，但疫情影響不只口罩難買，額溫槍也大缺貨，台中美仁里長陳建良聽聞，自掏腰包訂製300片額溫檢測卡送到喜樂院，協助喜樂院對抗疫情。

受疫情影響，喜樂保育院全體師生總動員，從守衛室開始，量額溫、消毒、配戴口罩等，都不馬虎，送早療服務對象的家長，也只能在門口由老師接應，常住保育院的學生也暫不返家，更全面禁止家屬及訪客探視，來降低感染風險。

瑪喜樂基金會執行長及喜樂保育院院長林玉嫦表示，喜樂每天要量測超過240名服務對象的體溫，因此需要更快速且便利的量測方式，里長知道喜樂的需求後，自掏腰包訂製額溫檢測卡送給當地里民外，也將額溫檢測卡送到喜樂院，讓老師能快速量測學員體溫。

林玉嫦說防疫工作、人人有責，因疫情不斷升溫，喜樂也提前將防疫等級拉高，包含課程、空間及動線的調整，小班上課，空間不重疊，也打開教室窗戶，保持空氣流通，另外也成立防疫小組，提前規劃演練，謹慎面對防疫時期。

林玉嫦說，感謝陳建良里長捐贈額溫檢測卡體喜賀，幫助老師更容易量測服務對象體溫，相信大家加提高警覺，做好防疫工作，發揮社區民眾互助互愛的精神，就能一起挺過這次疫情。

(中時 )