多家機構發布報告顯示，大陸逾6成租客表示考慮換租，此次疫情讓租戶們更加注重環境、衛生服務等租賃條件。貝殼研究院租賃分析師黃卉表示，疫情對租賃消費者決策產生明顯影響，63.02％的租客表示疫情過後考慮換租，「房屋必須整租」這個條件上升為租客偏好排行榜前三名。

陸媒報導，有研究院發布的第一季租賃全國市場報告顯示，隨著大部分地區復工復產，大陸3月分租賃成交量開始回升，相比去年節後旺季推遲了1個月。3月，該平台重點18個城市的住房租賃成交量較上月增長5.33倍，較去年同期增長9.81％，但受1、2月市場持續底部運行影響，第一季總成交量尚未達到去年水準，減少16％。其中，深圳、上海、北京等一線城市租賃市場復甦較慢，二三線城市基本超過去年同期水準。

黃卉指出，3月開始，大陸租賃市場迎來延後的旺季小高峰。一方面是積累的租賃需求和庫存房源的消化和去化；另一方面，疫情也推動租客對於換租需求的增加，隨著後續庫存去化等因素，市場會逐漸回歸到正常水準。

(旺報 )