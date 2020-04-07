總統府近來陸續採取遠端視訊會議，蔡英文總統也進行線上接見，外界關切資安問題，總統府今天強調，總統府向來嚴格落實資安管制，從電腦設備到遠端視訊會議系統，都不會採用有資安疑慮的產品。

為落實防疫規範，總統府已經預擬分組及異地辦公的相關方案，並遵照中央流行疫情指揮中心指引，若在密閉空間開會，且無法間隔適當社交距離時，工作人員配戴口罩舉行會議，可於線上進行的會議，也改由線上進行。

總統府昨天起每日的輿情會議晨報改為線上進行，蔡英文總統昨天也在總統府首次線上接見美國密涅瓦大學19個同學。蔡英文今天在臉書表示，疫情期間，減少人群聚集，保持社交距離。所以，她跟數位政委唐鳳就利用線上的方式，接見了一群很特別的大學畢業生。

蔡英文指出，他們是美國密涅瓦大學的畢業生。密涅瓦大學是一所以城市為教室、沒有校園的創新大學，吸引全世界50多國的學生就讀，包含台灣。密涅瓦的學生每個學期會移居到不同的城市生活與學習，而且所有的課程都在線上進行，也會與當地政府或組織交流。

她說，台北，就是密涅瓦大學今年畢業生的最後一個城市。身為台灣的總統，她很開心他們選擇台北，做為學習的城市。他們在台灣讀書的時候，適逢總統大選，相信台灣的自由、民主與熱情，一定令他們印象深刻。

最後，她想對這群畢業生說，雖然你們大部分的人已經離開台灣了，但是，等到疫情結束後，我們依然歡迎你們再回來台灣。文末還標記「保持社交距離」「社群沒有距離」。

由於近日爆出視訊設備資安問題，外界也關切總統府和蔡英文總統採取視訊會議的安全性，對此，總統府 發言人張惇涵表示，府方並未採購具資通安全疑慮的ZOOM等產品。

他強調，資安即國安，總統府向來嚴格落實資安管制，從電腦設備到遠端視訊會議系統，皆不會採用有資安疑慮的產品，並依據相關規範定期檢測，落實資安防護。

(中時 )