On this day 5 years ago, Steph Curry (@StephenCurry30) crossed the LIFE out of Chris Paul and put the world on notice 😤🔥 pic.twitter.com/nZA0WPrJlv — Warriors Nation (@WarriorNationCP) March 31, 2020

NBA球星柯瑞(Stephen Curry)、保羅(Chris Paul)因為沒球打又不能出門，兩人用視訊閒聊，果然提起2015年柯瑞那次超神的換手運球。柯瑞從右路切到籃下，保羅一路猛追，柯瑞溜底線之後忽然換手轉身跳投，保羅失去平衡跌倒，柯瑞穩穩射下兩分空心球。

保羅說：「對，他逮到我了。」柯瑞說：「我們都有相同經驗，你讓我跌倒了3次，我讓你倒了1次。」柯瑞表示，再怎樣的高手也是偶爾會被對手騙倒，籃球就是如此。

以防守功力來說，保羅自然是超過柯瑞甚多，9次防守前三隊、6次抄截王。事實上防守幾乎是柯瑞唯一的弱點了，柯瑞忍不住自嘲：「其實我一半的時間都沒在守啦。」

講起換手運球(Crossover)，NBA的高手多不勝數。以「戰神」艾佛森(Allen Iverson)、提姆哈達威(Tim Hardaway)、「閃電俠」韋德(Dwyane Wade)最為有名。

艾佛森1997年在場上挑戰喬丹成功一次而成為經典鏡頭，韋德也自曝是仿效艾佛森的換手運球，一部分原因是很帥，另一個理由是哈達威的版本難度太高(儘管韋德認為哈達威的版本最強)。

(中時電子報)