罷免高雄市長韓國瑜第二階段超過50萬份連署，但能不能成案，高雄市選委會今天傍晚將會給出答案。

Wecare高雄、公民割草、台灣基進等罷韓團體3月9日先將罷韓二階連署書40萬7584份送進高雄市選委會，《自由時報》報導，經過一個月的查核後，高市選委會將在今天下午5點會公布結果。

外界預料結果應該會通過，據綜合媒體報導，中選會最遲在4月18日前公告。罷免投票可能在6月中旬進行。

(中時電子報)