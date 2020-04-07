新冠肺炎疫情延燒，政府宣布加碼紓困預算，其中經濟部將以行動支付為平台，推出酷碰券加碼，也搭配敬老卡回饋，民眾只要在適用通路消費，即可享25％優惠，每人每月優惠上限1000元。究竟酷碰券和消費券差別在哪，網友簡單整理出兩者差異。

經濟部長沈榮津表示，酷碰券主要是刺激消費，此次提出「你消費、我來折扣回饋」方案，透過行動支付平台進行，對於老人部分，也會透過敬老卡回饋方式進行。

民眾只要透過行動支付平台，在適用通路消費，即可享25％優惠，每人每月優惠上限為1000元。至於推動時機，則要視疫情狀況決定。

有人好奇，詢問酷碰券和消費券有什麼不一樣，表示「酷碰券：你消費，我打折，我付錢。消費券：你消費，我付錢。本質來說是不是這樣？」

網友表示，「酷碰你自己要負擔部份費用，不好用」、「酷碰是要消費者自己掏錢出來政府加碼，消費券是直接從政府身上掏錢給業者，酷碰比較有避免通貨緊縮的效果」、「酷碰是消費者也要花錢，所以 酷碰沒人要用，政府就不用支出，很多人用，創造GDP就多」、「酷碰券規劃比較有腦，消費券很懶，直接丟錢」。

另外，也有網友簡單整理出兩者在預算、用途、適用等方面差異。

網友整理酷碰券、消費券差異。（內容摘自PTT，製圖／中時電子報）

(中時電子報)