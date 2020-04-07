台灣自來水公司（簡稱台水）首次辦理信評，即獲得中華信評「twAAA」最佳等級！台水7日表示，中華信用評等公司6日授予台水首次長期發行體信用評等為「twAAA」最佳等級，評等展望「穩定」。

台水首次辦理信評，即獲得「twAAA」最佳等級，將有助於未來台水發行商業本票，增闢融資管道，取得低廉舉債資金來源，降低資金成本，並有益於持續降低自來水漏水率、淨水場現代化、建置備援管線系統，及提高自來水普及率等基礎設施方面的投資。

台水提供「量足、質優自來水」為使命，配合廉能的管理，達到企業社會責任、永續經營及促進經濟發展目標，期許讓全國民眾都能有安全、充足的自來水可以使用。

中華信評主辦分析師認為，台水具獨占地位，負責為全國（首都台北市除外與部份其他周邊地區）提供其他機構無法從事的淨水與供水服務，對台灣經濟與生活水準扮演關鍵角色，且對台灣高度工業化的經濟與家戶部門而言，非常重要，因此，政府方面不太可能會願意承擔因台灣供水中斷所帶來的任何風險。

同時，政府方面應會協助確保台水的財務維持能力，以便將相關的財務風險降低。

另台水向本地金融市場籌資能力非常強，且取得資金利率水準非常低等因素，因此，中華信評授予台水國家等級「twAAA」最佳信用評級。

(工商 )