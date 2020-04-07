新北市議員王淑慧疑因為助理費問題，她位於新北市議會的會館，上午遭到新北地檢署與調查處幹員持搜索票到場搜索，記者致電辦公室，助理表示不知情，目前王淑慧關機，人已被調查局帶回調查中，詳細案情待檢調進一步釐清。

(中時 )