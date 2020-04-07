新北市議員王淑慧議會會館 遭檢調搜索 13:562020/04/07 中時 葉德正 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 新北市議員王淑慧問政用心，這次遭檢調約談，民眾相當吃驚。（摘自新北市議會網站） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 新北市議員王淑慧疑因為助理費問題，她位於新北市議會的會館，上午遭到新北地檢署與調查處幹員持搜索票到場搜索，記者致電辦公室，助理表示不知情，目前王淑慧關機，人已被調查局帶回調查中，詳細案情待檢調進一步釐清。 (中時 ) #新北市 #會館 #檢調 #搜索 #市議員 也許您會感興趣 推薦閱讀 洽公戴口罩 新北暫不跟進 04:102020/04/03 地方新聞 口罩轉寄給國外親友 侯友宜：國人使用量須先充足 11:492020/04/03 政治 淡北道路 預計2024年完工 12:052020/04/04 生活 進入新北市府 強制戴口罩 04:102020/04/06 地方新聞 前台北市議員魏憶龍車禍撞傷婦人遭起訴 11:362020/04/06 社會 新北市府強制戴口罩上班 侯友宜：100％都有戴 12:242020/04/06 生活 2020新北校園廣告人開跑 角逐54萬元總獎金 17:002020/04/06 生活 新北市府「綠美化工程」 汐止金龍湖種植落雨松 21:502020/04/06 生活 經濟部紓困方案僅上半年 新北市建請延長 10:302020/04/07 政治 新北市260名公務員 清明連假曾到警示景點 11:582020/04/07 生活 政治熱門新聞 苦苓曝4種人排隊買口罩！杏仁哥拋一問...網感嘆 - 政治 公務機關不應用ZOOM！政院通函：視訊優先使用國內產品 避資安疑慮 - 政治 柯文哲為啥失民心？網12字點出殘酷事實 - 政治 「罷韓」遇疫情會延期嗎？高雄李四川回應了！ - 政治 黃偉哲轟中央：亂槍打鳥！網反應竟一面倒… - 政治 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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