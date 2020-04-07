高雄市府7日宣布，公共腳踏車系統全面升級為Ubike 2.0，且原有的C-Bike站點，7月前都會替換成Ubike，罷韓團體「Wecare高雄」在臉書發文，痛批「韓國瑜就是要殲滅高雄所有的驕傲」；沒想到，這次網友不再一面倒酸韓，反而說出真心話「不得不說Ubike不論是租借或騎乘品質都比較好」、「C-Bike不好騎是真的，期待UBike」。

高雄市府11年前推動全台第一個公共腳踏車系統C-Bike，環保局每年花費數千萬的空汙基金補助營運，韓國瑜上任後，考量服務品質，公共腳踏車業務轉由交通局負責，並公開招商，轉由UBike接手，7日舉行記者會宣傳，將分階段將現有腳踏車轉為UBike。

「Wecare高雄」昨晚分享媒體報導，感嘆「連全台灣第一個城市公共自行車Cbike都沒了」、「致這一年半高雄逝去的一切」、「韓國瑜及其團隊就是要殲滅高雄所有的驕傲」，許多網友留言讚聲，表示「愛河都沒了，高雄還有什麼」、「他們就是要把高雄變得又老又窮啊」。

不過，有別於以往「Wecare高雄」一面倒反韓，這次網友的留言相當耐人尋味，有人直言「這次真的沒話講，只能說當初花媽可能想得太簡單，腳踏車是需要定期保養 零組件才能長久，不管什麼Bike...」、「非要搞一堆根本沒什麼人在使用的WTF-Bike」、「花媽當初做的一些決策依舊有些是失敗的」；不過該名網友也強調，他反對輕軌，但還是會罷免韓國瑜。

網友留言引出不少真心話，紛紛討論「C-Bike缺點確實是沒變速」、「UBike可以變速，騎起來較符合人體工學較舒適」、「C-Bike超麻煩，不像ubike每台車都可以刷卡」、「C-Bike超爛，還會吃信用卡」、「以經濟效益與便民來看，比較好」、「UBike真的比較好」。

網友在Wecare高雄臉書留言回覆，不少人認為是高市府引進的UBike，真的比C-Bike好騎。（翻攝自臉書）

然而，還是有網友把過錯怪給韓國瑜，認為韓市府擺爛不修理維護，前朝留下來的C-Bike才會很難騎；另有網友呼籲理性發言，「我覺得過激了，花媽本來就沒什麼在經營」、「這也扯到韓總，實在有點那個」。

(中時 )