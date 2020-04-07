新冠肺炎導致重症與死亡的程度，慢性病可能是關鍵。國健署引用刊登於大陸流行病學雜誌上的近期研究指出，慢性病會增加致命風險，其中又以「心血管疾病」位居第一，其次是「糖尿病」、「慢性呼吸道疾病」和「高血壓」。提醒高血壓患者及年長者，疫情期間儘量待在家，以減少病毒感染風險。

國健署慢性疾病防治組科長張櫻淳表示，該研究是分析大陸2020年2月11日以前的所有上報病例，結果發現，慢性病會增加染疫後的致命風險，病死率又以「心血管疾病」的10.5％最高，其次為「糖尿病」的7.3％、「慢性呼吸道疾病」6.3％和「高血壓」6％，比總體病死率的2.3％高出許多，有慢性病在身者不可以輕忽。

張櫻淳表示，在疫情期間，高血壓、糖尿病患者及長者應儘量待在家，室內保持通風，落實勤洗手，出門戴口罩，儘量不去人口密集、空氣不流通的場所，以減少病毒感染風險。

國民健康署署長王英偉表示，目前正值高血壓與心血管疾病的高發季節，高血壓患者及長者對於武漢肺炎自我防護很重要，血壓的自我管理更不容忽視。

王英偉提醒，面對疫情，可保持警覺，但不必過度緊張，每日需在家量血壓（避免到醫院或公共場所量測），並利用紙本或手機下載相關健康管理軟體紀錄血壓數值，除了可自己監控血壓變化，也可在就診時提供醫療人員瞭解血壓控制情形，做為治療參考依據。

日常生活上，落實低油、糖、鹽及高纖飲食，拒菸酒、適度居家身體活動（如做健康操、散步、做家事等），以保持良好的身體狀態，有助於血壓控制，減少心血管疾病急性發作的風險。

國健署也提醒，慢性病人除落實良好生活型態外，更需持續規律服藥，切勿擅自停藥，讓病情得到妥善的控制。且由於全球疫情持續嚴峻，但民眾對疫情別過度恐慌，緩解焦慮情緒，也可減少血壓波動。

(中時 )