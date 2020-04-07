「直播主之亂」主角連千毅遭羈押迄今，竟在獄中自學法律、日前跳過律師自行遞狀向雄院申請具保停止羈押。高雄地院7日上午召開延押訊問庭，連強調組織已解散、希望交保。法官表示，合議庭將另行評議裁定是否續押。

雄院1日便駁回連的書狀聲請，今日按原計畫召開延押訊問庭。裁定書中強調，連的部分犯行是透過網路來犯罪，因此才禁止他看報紙、電視，怕他利用媒體來犯罪，影響審理程序，因此駁回他的請求。

連自訴表示，有全面退出黑社會的打算，並將全部心力投入事業及社會公益，強調自己沒有繼續被羈押的必要。若無法交保，也希望能比照慶富案陳慶男、大寮殺人棄屍案主嫌，至少開放他可以看報紙、電視。

但雄院認為，連是網紅直播主，懂得網路風向操作，去年9月更短時間內透過網路媒體反覆實施犯行，對旗下組織成員和被起訴的被告也有一定的影響力，還是有串證之虞。為了避免連接觸相關新聞、進而利用媒體影響案件審理，最後駁回他的聲請。

連的律師葉銘進今日當庭仍強調，連已沒有反覆實施犯罪、串證之虞。連則手持4張手寫資料，向法官表示要補充案情，但法官提醒他要針對羈押理由陳述。

連表示，他組織的「MEIMO 蘭庭精品」去年案發後已解散。連仍強調作案槍枝並沒有他指紋，但其他被告小弟全都指證是他擁有，他怒批「可恥」，強調不再是這些人的老闆。法官表示，合議庭將另評議裁定連是否續押。

經查，臉書粉絲頁「MEIMO 蘭庭精品」發文停留在2019年10月18日、澄清賓士行李箱非仿冒、承諾退款一文，之後並無新增文章。「蘭庭國際」目前仍是電商平台，但主力已經轉向傳直銷，希望透過連千毅模式、甚至積極培育更多素人直播主。

依連的說法，「MEIMO 蘭庭精品」與「蘭庭國際」已無關。

(中時 )