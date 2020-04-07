受到新冠肺炎疫情影響，調查機構CCS Insight分析，2020年全球行動電話出貨量創下10年來新低，僅1.57億支，相較2019年的減少13.25％，其中，智慧型手機僅有12.6億支，低於2019年的14.1億支。第2季整體下降幅度更將持續攀高到29％。

CCS Insight分析認為，新冠肺炎破壞正常生活，削弱消費者和企業的需求、影響供應鏈端的生產和分銷。由於供需雙方都受到干擾，2020年第二季度手機出貨量將下降29％，宏觀經濟疲軟將繼續抑制2020年下半年的銷售，而具有5G功能的手機的隨著銷售量繼續增加，可望帶動市場的復甦。

CCS Insight副總裁Marina Koytcheva表示，以大陸為例，1月及2月銷售量較去年同期下滑了44％，目前看到大陸慢慢回復正常，但是世界其他國家正在受到疫情影響，未來幾個月人們居家生活、商店關門、企業營運的許多不確定因素影響，將對手機市場需求相當疲弱，因此推估第二季度全球手機銷量將比2019年第二季度下降29％。

在供應鏈方面，新冠肺炎疫情讓中國手機供應鏈中斷，導致3月份某些產品短缺、業務活動無法展開，全球貨運運輸也出現阻礙，讓企業不得不面對無法滿足某些產品需求的問題。

CCS Insight表示，2020年下半年當生活恢復到新的正常時，因為疲軟的宏觀經濟環境將使許多消費者和企業延遲新購手機或升級，預估經濟情況改善下，年末的傳統聖誕節旺季，今年也會比2019年減少3％的銷售額。CCS Insight認為，只要宏觀經濟形勢好轉，高價手機將幫助市場迅速反彈。

更多 CTWANT 報導

(中時電子報)