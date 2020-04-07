金鐘視后柯佳嬿與好友修杰楷的首次合作新劇《愛的詐欺犯》，修杰楷劇中飾演演外送員周健偉，獨自帶著因腦腫瘤迫切需要開刀的兒子一同生活，被生活壓得喘不過氣，為了兒子的醫藥費只好鋌而走險成為詐騙集團的一員，在網路交友平台假扮成不同身份去接近女性，他為戲蓄鬍，返家卻慘遭女兒咘咘、波妞排擠。

為了貼切詮釋劇中周健偉的憂鬱滄桑，修杰楷特地留了鬍子，但他自曝，新造型不但不討女兒們喜愛，甚至還遭排擠，「當時想親一親女兒們，她們都會躲得遠遠的，甚至只是討個擁抱也被拒絕，讓我的心情低落好一陣子，不過後來故意用鬍子鬧他們玩，當作幫他們抓癢，女兒們也漸漸覺得鬍子變有趣。」

飾演滄桑單親爸爸的修杰楷總是為生活煩惱。（圖／中視提供）

提到首次與好友柯佳嬿合作，修杰楷透露：「我們默契意外地好，對戲時很少NG，甚至有許多鏡頭都一次OK！」兩人不用多花費時間與對方相處，也不用特別去習慣彼此的表演模式，互相配合的很自然。修杰楷在劇中個性安靜內向且帶點憂鬱，談起私下性格，他說：「我不太喜歡吵鬧的環境，也很享受獨處的空間，所以有些樣子跟周健偉相似，但與女兒們相處時總是很歡樂，所以不至於憂鬱。」他將陪伴小孩的日常當成心靈寄託，並成為生活中的樂趣，果然是演藝圈中的好老公及好爸爸代表。

劇中修杰楷變成詐欺犯遭到逮捕。（圖／中視提供）

《愛的詐欺犯》是一部原創「黑色輕喜劇」，跳脫一般通俗的愛情電影故事套路，以貼近你我生活的「都會時事」為主軸，劇情結合時下最熱門的「網路社群交友」及各式各樣的「網路詐騙」，劇情不但幽默詼諧也觸動人心，同時也富有宣導「反詐騙」的意涵，《愛的詐欺犯》還沒就已經上檔就在網路掀起話題，還被劇粉列入非看不可的「2020年必看台劇」清單之一。預計於本月17日晚間10點在中視首播，隔日(18日)晚間12點在中天娛樂台播出。

修杰楷使用交友軟體詐騙女性。（圖／中視提供）

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(中時電子報)