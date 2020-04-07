近日華爾街對於美股後市看法兩極，摩根士丹利分析師高喊「是時候進場買股票了」，不過明星經理人Scott Minerd卻認為，在新冠肺炎疫情的衝擊下，美股最壞的情況還沒結束，標普500指數最慘可能下探1500點。

外媒報導，Guggenheim Partners LLC經理合夥人兼投資長Scott Minerd近日發布研究報告指出，當人們看到失業率攀升、經濟成長與企業盈餘萎縮等數據後，市場將再掀起一波恐慌潮，倘若企業盈餘持續下滑，標普500成分股的每股盈餘恐縮減至100美元，若以本益比15倍計算，代表標普500將下探1500點，該數字較上周五收盤價低了1000點或40%。

他也警告，目前航空與飯店類股仍是高風險的賭注，因為部分業者可能再也無法回到疫情爆發前的狀態，同時預測美國GDP恐萎縮10%以上。

Scott Minerd建議，投資人現在最好把重點放到債市，但不可一口氣大幅買進，而是一點一點慢慢買進。

(中時電子報)