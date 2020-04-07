台中市議員林祈烽抨擊說，帳篷雖搭設在戶外，但空間狹窄根本就沒有安全距離，這和室內辦公場所有何不同。（台中市議員林祈烽服務處提供／陳世宗台中傳真）

台中市政府為防範新冠肺炎疫情，在新市政中心和陽明大樓一樓中庭都設有聯合洽公專區，台中州廳則是啟動戶外洽公，在外面廣場搭設帳篷；市議員林祈烽7日抨擊說，帳篷雖搭設在戶外，但空間狹窄根本就沒有安全距離。都發局表示，戶外洽公空氣較流通，洽公現場藉由發號碼牌方式，管制容留人數，將持續宣導民眾配合，維持安全社交距離。

林祈烽認為，市府防疫的觀念正確，但實際作為真的有待改善，加上近來天氣不穩定，如果下雨，排隊的民眾會淋雨；出大太陽，市民和公務員在戶外還要忍受高溫，市府應另找場地儘速改善，不要讓戶外帳篷辦公成為防疫的破口。

林祈烽說，市民7日前往台中州廳洽公，發現在州廳的機關為了防範武漢肺炎疫情，改在州廳外搭帳篷辦公，一開始市民覺得市府的做法很好，但洽公等待的時間等久了，卻發現一堆人都擠在狹小的帳篷內，雖然戶外通風良好，民眾也有戴口罩，可是每個人幾乎都無法保持安全的距離，如此是不是有防疫的風險？

陳情民眾表示，今天上午太陽很大，戶外又沒有遮陰的地方，在等待洽公時大家只好在外面曬太陽；還有公務員私下抱怨，在外面辦公雖然較安全，但外面蚊蟲多，有時還要抱著案子跑進又跑出，行政效率實在是不好，希望洽公的民眾能多體諒，他們也很無奈。

都發局強調，戶外小黑蚊滋擾問題，已洽請環保局加強環境清潔，除每日上午辦公前現場消毒外，清潔大隊更將於11日上午，進行州廳戶外區域全面消毒作業，都發局也將持續蒐集民眾意見，加強洽公環境維護與防疫措施，保障市民和同仁健康。

(中時 )