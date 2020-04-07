婚顧確定場地。（摘自臉書）

新冠肺炎疫情拉警報，黃子佼與孟耿如本來預計4月19日辦婚禮，但遇到嚴峻疫情只得延期，經過數日的等待與安排，黃子佼7日對外宣布，「飯店一直沒有回報，就在我發訊給朋友後，回了，心中無奈忐忑放下，一切就明年再見囉！」他還曬出婚顧搞定5月16日婚禮場地的照片。

黃子佼公開婚禮延期後，各方朋友紛紛來訊關切，他表示：「上月宣布中止之後，其實我也一直在等，衡量生肖各種原因，飯店檔期是否可以，但共體時艱不敢催，卻真有人沒看報導或臉書各種分享。」他提及前一晚與愛妻孟耿如決定不管後續如何，都要發訊息告知賓客，尤其是平時較少聯繫的。

結果沒想到下了決定後，事情卻有出乎意料的進展，兩人婚禮想延至明年5月16日，但場地部分一直無法確定，黃子佼笑說：「結果剛剛起床傻眼，就只差幾個小時耶，婚顧傳來飯店通知。」他感嘆，「套一句昨晚某朋友看到訊息後的回覆，我的念力真的很強，他的預言也真精準。」

(中時 )