台水公司獲中華信評「twAAA」評等報告書。（翻攝照片／陳淑芬台中傳真）

台灣自來水公司今年首次辦理信評，日前獲中華信評「twAAA」最佳等級，評等展望「穩定」。自來水公司7日表示，未來將持續推動降低自來水漏水率、淨水場現代化、建置備援管線系統、提高自來水普及率等基礎設施投資，獲此評等將有助於未來發行商業本票、增闢融資管道，取得低廉舉債資金來源，並降低資金成本。

台水公司指出，中華信評主辦分析師認為，台水公司具獨占地位，負責為全國（台北市除外與部份其他周邊地區）提供其他機構無法從事的淨水與供水服務，對台灣經濟與生活水準扮演關鍵角色，且對台灣高度工業化的經濟與家戶部門而言非常重要。

台水公司獲國家等級「twAAA」最佳信用評級的優勢何在？台水公司表示，主辦分析師認為，政府方面不太可能願意承擔因台灣供水中斷所帶來的任何風險，應會協助、確保台水公司的財務維持能力，以便將相關的財務風險降低。此外，台水公司向在地金融市場籌資的能力非常強，且其取得資金的利率水準非常低等因素。

(中時 )