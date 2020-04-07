民主進步黨台中市黨部公告第六屆黨職改選選舉時程，將於4月13日至4月17日開放登記領表，主任委員、市黨員代表於5月24日舉辦投票，執評委員則於6月28日在市黨部舉辦改選；原表態參選主委有市議員李天生、鄭功進，經立院副院長蔡其昌協調，鄭功進正式退出。

市黨部執行長翁誌偉表示，黨職改選是民進黨市黨部最重要業務之一，全市29區將分為五個投開票所（市區、山、海、屯以及甲安埔）、執評委員則於6月28日在市黨部舉辦改選；此次應選為主任委員1名、執行委員16位、評議委員9位、以及市黨員代表75＋1(原住民)。

民進黨原有意參選市黨部主委的有市議員李天生、鄭功進，因考量新冠肺炎疫情尚未減緩，全民防疫優先，經立法院副院長蔡其昌協調下，鄭功進日前宣布退出主委選舉；鄭功進強調，國難當前民進黨沒有分裂本錢，與其強爭主委大位，不如團結一致抗疫才會真正獲得市民認同。

李天生表示，主委選舉尚未到登記階段，黨員都有參選的權利，如果有機會當選，因為他比較中性，「屬於每個派系」，個性也較溫和，大家和他的互動都很好；市黨部主委就是所有黨員的主委，未來推動黨務工作及選務工作時，都會做到公平、公正，不會偏頗。

(中時 )