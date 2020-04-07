國中西餐技藝競賽學生端出歐姆蛋料理展現廚藝。（呂筱蟬攝）

桃園市教育局7日舉辦國中西餐技藝競賽，吸引49所國中共88名選手同場競技，，比賽內容包括學科及術科測驗，有學生即便學科成績優秀，為了探索興趣也參加技藝教育班，參賽選手每個人都具備主廚架式，擁有一技之長好廚藝。

技藝競賽術科考題為「火腿乳酪恩利蛋」及「高麗菜絲沙拉」，評審長周景堯說，評判標準恩利蛋內餡大小要均勻，成品需是色澤均勻的圓錐型，且內餡要完整的包於蛋內。高麗菜絲沙拉除了要保持清脆外，刀工與胡蘿蔔的比例也是一大重點，除了測試選手烹飪技巧及廚藝外，在烹調過程中的工作衛生、操作流程及清理順序亦列為評分項目。

東興國中選手呂婕在校學科成績中上，除了國英數的學科學習，也參加技藝教育班。她說，發現自己對料理製做非常有興趣，努力爭取成為學校西餐組競賽的選手，在培訓過程中，也考慮未來進入技術型高中繼續接受餐飲專業訓練。

這次賽事在育達高中舉辦，教育局表示，鼓勵國中學校推動技藝教育，讓學生及早做好生涯規畫，樂見高中職校釋出專業師資、設備及環境與國中合作，以大手攜小手的方式，讓技藝教育課程提升。

(中時 )