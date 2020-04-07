環球睿視(股)公司(7587)將於4月15日透過創櫃板辦理登錄前籌資。

環球睿視公司(以下簡稱環球；產業類別：電子科技)主要是從事AI人工智慧技術與服務新創，以自然語義分析處理(Natural Language Processing，簡稱NLP)與自然語義理解(Natural Language Understanding，簡稱NLU)等技術發展及應用為主。環球公司推出之人工智慧對話機器人AIaaS雲平台租用方案，提供企業、網路商家或各類機關等各類客戶自身網站、臉書或Line等主流網路服務介面上加上AI自動對話功能，提供24小時全年無休的客戶諮詢服務。

環球公司將自109年4月8日起揭示其籌資資訊，之後於109年4月15日起進行投資人認購及繳款作業。投資人可至「櫃買市場業務宣導網站」(https://dsp.tpex.org.tw)之「創櫃板公司」頁籤，點選「認購籌資資訊」項下的「辦理中籌資資訊」，即可查詢該公司籌資資訊並可進入「創櫃板公司籌資系統」進行認購作業，全天候24小時均開放認購，投資人須以自然人憑證、工商憑證、組織及團體憑證或金融憑證(即一般股票使用之網路下單憑證)登入系統，並充分了解風險預告事項後，始可進行認購。

(時報資訊)