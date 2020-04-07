洪麗娜說未來會持續在鎮內人潮密集處，消毒到疫情平穩為止。（吳建輝攝）

員林市公所上月開始，就針對各里進行例行性消毒，包括社區、市場、人潮密集度高的地方。（吳建輝攝）

員林市公所在清明連假後，針對火車站，觀光景點等處所，加強消毒量能。（吳建輝攝）

清明4天假期，全國各地景點湧入滿滿人潮，讓人擔心新冠肺炎是否隨著這波人潮擴散全台，成為國內最大的防疫破口，彰化縣田中鎮長洪麗娜下令，今起進行全鎮大消毒，而人口密集的彰化員林，除了各里例行性消毒外，連假後則針對人潮密集場所，加強消毒量能，並調查同仁連假旅遊史。

許多民眾分流提前掃墓祭祖，讓4天連假不願待在家中的民眾，蜂擁至全國各地的旅遊景點，讓中央流行疫情指揮中心相當緊張，甚至還對國內包括墾丁、阿里山森林遊樂區、花蓮東大門夜市、烏山頭水庫等11熱門觀光景點，發布國家級警報，建議民眾進行自主隔離14天，可見事態嚴重。

彰化田中鎮長洪麗娜率領清潔隊員，在火車站周邊進行消毒工作，洪麗娜說，從清明連假結束後，就開始展開全鎮大消毒，預計21日能完成全鎮的消毒工作，未來則會持續針對包括火車站、銀行、郵局、知名餐飲店、市場等人潮密集處，持續消毒到疫情平穩為止。

員林市公所則從上月開始，就在各里進行例行性消毒工作，連假後則針對人潮密集場所，加強消毒量能，員林市長游振雄說，除了為市民健康著想進行消毒外，公所內部也調查同仁這４天連假的旅遊史，必要時要求進行健康自主管理，來保障公所同仁健康安全。

(中時 )