大陸男星郭京飛演技出色，之前在《琅琊榜》飾演的濮陽纓，《都挺好》飾演的蘇明成備受關注，好演技有目共睹，這次他與苗苗主演新戲《我是餘歡水》，在劇中，他是公司裡業績最差強人意的員工，說謊成性、退讓隱忍、得過且過是他的生存法則，編造客戶姓名只為拿到兩盒免費中秋禮盒，怎料被同事出賣，罰他打掃全公司，惹得他怒摔抹布，即使直到外遇的妻子高露嫌他窩囊，更提出離婚仍未做出改變。

男主角某日借酒澆愁後，餘歡水身體不適查出癌症，萬念俱灰的他性情大變，還在陰差陽錯之下，成了見義勇為的英雄，到達人生巔峰。但陰差陽錯的命運仍在繼續，危機和挑戰接踵而至，直到餘歡水找到真正的尊嚴與幸福。而苗苗身穿牛仔外衣，白色運動裝，半扎馬尾，自身青春治癒的風格與角色融為一體，在劇中飾演的臨終關懷志願者欒冰然，在餘歡水遭遇陰差陽錯的命運面前，欒冰然如陽光一樣，陪伴和給予他溫暖。

苗苗劇中飾演欒冰然，青春治癒與角色融為一體。

高露劇中飾演出軌嫌棄窩囊廢老公的甘虹。

《我是餘歡水》改編自暢銷小說《如果沒有明天》，由《都挺好》編劇王三毛、磊子操刀，《鬼吹燈之精絕古城》導演孫墨龍執導，侯鴻亮任製片人，郭京飛、苗苗、高露主演，該劇講述了中年社畜底層小人物餘歡水的成長境遇和心路歷程。整部作品用尖銳的筆觸勾勒出殘酷職場群像，將一個鮮明又真實的職場躍然於舞台之上，昨上線後不少網友讚：「職場劇新標竿，堪稱經典」。該劇即日起每周一至周二，晚間八點在愛奇藝台灣站播出。

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(中時電子報)