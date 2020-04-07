清明連假期間，中央流行疫情指揮中心發送「國家級警報」，指出全台11處景點有新冠肺炎群聚感染危險。有網友整理出近期台灣各地縣市首長公開「拼觀光」的發言內容，表示民眾出遊被罵翻，官員卻「逆時中」狂推觀光，忍不住問「這是哪招？」

除了國家級警報指出11處景點有群聚感染風險之外，指揮官陳時中在連假結束又馬上宣布，就算警報沒提到的地方，只要人潮多，就應在家自主管理14日。有網友抱怨，交通部長林佳龍4月2日曾說連假可以「放心上路」，並整理出台灣本島各縣市首長拼觀光的證據，僅桃園市、新竹縣沒有呼籲民眾出門消費。

柯文哲與黃珊珊攜手推廣陽明山竹子湖海芋季。（圖／台北市政府）

台北市長柯文哲與副市長黃珊珊，4月2日未戴口罩、攜手推廣陽明山竹子湖海芋季，表示防疫期間仍可踏青；新北市長侯友宜3月25日表示「多出門去戶外走走刺激消費」；台中市長盧秀燕3月26日在臉書發文「旅遊選台中準沒錯」；台南市長黃偉哲不僅嗆中央「假警報」，3月28日也曾發文呼籲民眾連假期間到台南旅遊；高雄市長韓國瑜3月25日發文「有空歡迎來高雄走走」。

侯友宜、黃偉哲也在清明連假前大力推觀光。（合成圖／臉書）

韓國瑜、盧秀燕清明連假前推觀光。（合成圖／臉書）

五都之外，其他縣市首長也在連假前大推觀光，包含花蓮縣長徐榛蔚「連假來花蓮旅遊好去處」、宜蘭縣長林姿妙「宜蘭觀光旅遊業準備好了」、彰化縣長王惠美「防疫百分百寶貝不用擔心」、苗栗縣長徐耀昌「苗栗好客歡迎大家假期前來走走」、嘉義縣長翁章梁「取消出國計畫歡迎來嘉義」、南投縣長林明溱「南投賞螢季熱情迎賓」、台東縣長饒慶鈴「教你攻略台東」、基隆市長林右昌「到基隆環遊世界」、雲林縣長張麗善「防疫戶外健康GO」、屏東縣長潘孟安「連假不能出國，搭飛機來屏東」。

許多網友認為中央、各縣市首長與陳時中不同調，根本就是「逆時中」，紛紛表示「政府自己搞事，問題都要推給民眾，有夠爛」、「全部腦袋都有洞，這時候鼓勵外出幹嘛」、「防疫時推觀光這不矛盾嗎」、「4／2跟4／6時空背景不同，懂？」、「交通部長都說OK了！有什麼問題嗎？」、「中央說OK，地方當然會響應中央啊」、「中央老神在在關地方屁事」、「中央地方一條心」。

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(中時電子報)