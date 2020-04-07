國內部份媒體大量引用「國外媒體」的評論「民主體制也能防疫」大讚台灣防疫成果同時，警方卻約談對「偉大的陳時中」提出疑義的媒體人黃智賢；政府機關NCC則利用疫情緊張下，同時發動對針貶防疫缺失的媒體進行隱性、硬性的規範。連一向口無遮攔台北市長柯文哲都知道鋪天蓋地打壓的可怕，多日前隔著口罩也只淺淺地「逆時中」說了一句，紐約比武漢更危險，「應該要回歸到科學的根據」。異見不可以說，好一個民主自由體制！

台灣的防疫目前看來，是有績效的。但令人起疑的是，台灣防疫這麼強，為何外國政府不仿效台灣，全球沒有一國採用「台灣經驗」？在各種媒體上只見國外個別媒體的評論讚美台灣。細究原因，台灣的防疫成果是政治性導致的偶然結果，因為「反中」，所以大陸發生災變的同時，馬上藉政治力封鎖與斷絕大陸的一切，才是此次台灣防疫見效的最大功臣。

在全世界都是國家最高領導人做為防疫指揮官時，台灣防疫總指揮卻是一個國民健康管理單位的主管，連大型廟會辦不辦都要協調神意的官，能指揮哪一個部會單位？原應是防疫最高幕僚的衛福部，硬被政治推上第一線，並利用網軍與媒體拉上神壇，以不能批評「神」為最高指導原則，所以在「民主自由體制」下，台灣是不能批評防疫缺失的！

忙到數日不能闔眼、爆肝的陳時中，一定要用金鐘罩遮掩住520前民進黨內的派系鬥爭。所以在差別待遇下，由美、歐回台的國民帶來了疫情又一次高峰，在官方數字，居家檢疫加上居家隔離的人數近10萬人的同時，內政部與行政院幹了起來；罷韓與反罷韓為了派系利益公然對立。

陳時中5日在記者會上操作如何蒸口罩。（圖／衛生福利部疾病管制署YouTube）

箝制言論，控制輿論，不是防疫，就是政治！但政治派系鬥爭越嚴重，防疫就更困難，陳時中也漸漸沒招了，外交部對國外大撒千萬口罩，陳時中只能表演電鍋蒸口罩，試問，蒸了口罩的電鍋能蒸飯嗎？

學者漸漸質疑社區感染、學校也慢慢停課，防疫總指揮的招式已露疲態，金鐘罩也快遮不住了，對執政黨而言，此時若不箝制言論，繼續愚民，將會產生政治危機，嚴重影響派系利益。但只要戴著「民主自由」的帽子，覇凌媒體，壓制言論；在英國首相都已進加護病房，全球忙著防疫的同時，誰也管不著台灣！因為我執政，所以我為所欲為。（文：管衛民）

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(中時電子報)