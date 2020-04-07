高通公司全球副總裁侯明娟7日表示，目前晶片產業受疫情影響相對較小。晶片產業供應鏈全球化程度非常高，產業鏈環節比較長，廠商對供應鏈精細化管理能力、管控能力一定程度上對抗了疫情帶來的衝擊。侯明娟還說，今年5G將會全面擴展。

《每日經濟新聞》報導，侯明娟表示，以高通公司為例，全球最大的無晶圓半導體廠商之一，自己沒有生產線，專注做設計、銷售、技術研發，和許多封裝、測試廠商都有密切合作，供應鏈管理團隊每天不間斷跟全球供應商緊密溝通，到目前為止晶片生產供應正常。

從產品角度來看，高通過去幾年推出比較豐富的5G產品組合，包括基頻晶片、移動平台、天線模組，僅僅2到3月兩個月的時間，已經有10家手機廠商品牌陸陸續續發布了搭載高通的手機晶片旗艦型驍龍8655G智慧平台。

侯明娟認為，去年是5G元年，5G在去年於全球獲得了快速商用部署，今年5G將會全面擴展。首先在網路端，今年5G組網方式從非獨立組網向獨立組網演變；第二，5G手機從旗艦層級快速向主流層級拓展，更多用戶都能享受到5G體驗；第三，5G將向更多終端類型拓展。

(旺報 )