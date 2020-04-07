新型冠狀病毒肺炎疫情延燒，影響生活各層面，也讓外帶餐點需求大幅增加。為因應當前疫情、並保障消費者的安全，旅遊體驗預訂平台KLOOK攜手170間美食餐廳推出餐點外帶服務，包括星級飯店、吃到飽餐廳、火鍋、下午茶和健康料理等上百種豐富多樣的美味餐點供用戶選擇；KLOOK依據餐廳所在地區分類、方便用戶以生活圈和交通路線選擇外帶店家，更推出「線上預約時段、到店快速取餐」功能，讓取餐更加方便有效率！

KLOOK台灣資深市場行銷總監林耀民表示：「全民抗疫期間，我們持續與合作夥伴共同發展新服務來面對大環境的挑戰，此次與眾多美食餐廳聯手推出外帶餐點便是一種全新的嘗試；KLOOK作為預訂平台，提供上百種方便攜帶的外帶美食讓用戶享用，口味豐富多元、兼顧單人或多人用餐需求，甚至還有外帶專屬餐點供選擇，用戶可以在線上預約取餐時段，或是直接到現場兌換餐點，讓外帶餐點更加彈性輕鬆。」

為讓用戶享有多元選擇，KLOOK與170間餐廳聯手推出上百種外帶餐點，包括「台北寒舍艾美酒店 寒舍食譜」米其林餐盤美食、「台北福華飯店珍珠坊」粵式或廣式點心餐盒、「滿堂紅頂極麻辣鴛鴦火鍋」多人組合套餐等；甚至連吃到飽餐廳「饗食天堂」也推出外帶專屬、三主菜五配菜300元不到的個人餐盒，以及不到千元的多人享用歡樂分饗自由配，讓用戶即使不上餐館也能天天輕鬆吃好料！

即日起KLOOK也祭出「星級料理」外帶美食優惠活動，其中「寒舍食譜」米其林餐盤美食、「台北美福大飯店」晴山日本料理個人餐盒等星級料理可享55折起優惠；「飯BAR Station」 更推出KLOOK獨家套餐，雙人套餐原價將近1,500元，透過KLOOK預訂外帶一千元有找，現省500元；「台北福華飯店 珍珠坊」經典的奶黃流沙包以及玫瑰油雞和蜜汁叉燒雙拼更只能透過KLOOK預訂獨家份量外帶回家。

(中時電子報)