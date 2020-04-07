新冠肺炎疫情衝擊產業，經濟部規劃待疫情趨緩後發行振興抵用券及酷碰券，國民黨立法院黨團則主張發現金。民進黨立委高嘉瑜表示，很多人都快要活不下去，要先掏錢才能享有折抵，讓人覺得政策有點不食人間煙火，連收入都沒了如何去花錢，建議減稅、降租金、發現金是民眾比較需要迫切的。

對於國民黨團提議發放現金，經濟部定調發放振興抵用券及酷碰券，其中，酷碰券民眾需要先掏4000元，才能抵用1000元，每個月要2萬元才能折扣5000元，且須綁定電子支付系統，對民眾而言刺激消費誘因不足。

「政策讓人覺得不食人間煙火」，高嘉瑜說，很多人連收入都沒有，如何去花錢達到折扣門檻，對於比較弱勢基層的人，這樣的政策離他們太遠，希望政府可以看到這些人的辛苦，用一些比較實際的方式解決他們的困難，像是減稅、降租金、發現金，讓民眾對於紓困措施有感。

高嘉瑜強調，這次疫情大家認為較過去金融海嘯、SARS更嚴重，對於一般民眾衝及超乎想像，對於沒現金、生活快過下去的民眾，酷碰券如同遠水救不了近火，無法解決當前的經濟困境。

綠委許智傑則看法不同，希望增加振興抵用券使用範圍，一來可以紓困，同時刺激消費，比起發現金的效果來的好。許智傑認為，要發現金的前提，可能是針對弱勢及中低收入戶，而不是全面發放。

(中時 )