國際疫情持續升溫 指揮中心宣布擴大檢驗一日3800件，中央流行疫情指揮中心副指揮官薛瑞元表示，檢驗機構目前指定34家機構，將從事核酸檢測，目前檢驗量能最大可達一日3800件，目前一天1500件。接下來包含醫療機構人員、長照機構照護者、美國返台回溯者以及清明連假期間曾經到人潮眾多處的民眾等若有出現症狀就一率採檢。指揮官陳時中表示，擴大採檢原則下，會把採檢範圍拉很寬，只要醫生認為有可能就會採，有相關症狀一定會採。針對國內醫療量能是否足夠？陳時中表示，台灣很早就在做檢疫所和安心檢疫的旅社，若發生必要情況啟動軍營也會是必要模式。

收治病患與採檢部分，目前有163家可以採檢的院所，採檢後，屬於輕症者，就收到134家的應變隔離醫院，重症者轉送到52家區域醫學中心。

薛瑞元表示，全國有22家專責醫院，收治非新冠肺炎的病人，若疫情進一步擴大，22家應變醫院會停止收治非新冠肺癌病人，只收不進，若再擴大，就會清空。全數收治新冠肺炎患者。

負壓病床部分，共有970床，空床勝417床。專責病房，非負壓，剩下1180床。現在量能來看，有兩千七百多床的個離病床可用，使用率41%。

另外，目前積極建置專責病房，薛瑞元表示已經積極建置中，若清空應變醫院的病床，還可以增加三千床一人一室的病床。若疫情最嚴峻，應變醫院和指定的一百多家隔離醫院都清空，可以達到兩萬床。

呼吸器部分，全國清點呼吸器總數一萬台，這是全世界每萬人有61台較高的，目前來說可以緊急調用的約1300台。目前努力把閒置的呼吸器以及需要維修就能使用的清點中，目標是徵集2200台備用。

集中檢疫場所部分，有1553床分散在全台13個區域，目前陸續徵用中，目標要達到三千床，疫情擴大除了目前使用的負壓以及一班隔離病床再加上應變醫院的清空，病房上可以達到六千床以上，若再加上檢疫場所就可以達到一萬隔離收容的場所。

薛瑞元表示，住院病人分流部分，住院前，居家隔離檢疫的優先安拍到網區採檢。集中檢疫的優先安排到集中檢疫場所的負責醫院。機場部分，採檢確診要住院的優先安排到應變醫院，社區擴大採檢和監測對象若要採檢就是到指定的社區採檢院所。若需要助案，就安排到非重度的隔離病房。這是住院前的分流。住院後的分流，按照病情嚴重程度上轉到重度的醫院或是下轉到輕度的醫院。

薛瑞元表示，對於高風險個案加強採檢，包含醫療和照護機構的人員、航空空司以及美國專案回溯對象，以及這幾天清明連假前往人潮眾多者。照護機構航空等名單有加入健保資料庫，符合條件者都符合擴大採檢對象，醫師看到就可以多加注意，必要時給予採檢。

目前國內有163個社區採檢站，疫情指揮中心指揮官陳時中表示，需經診所、醫院醫師判斷有懷疑才去，民眾不能自己去，目前針對醫療及照護工作人員、航工公司機組人員及美國回溯專案及清日連假前往人潮多景點者，四大族群加強採檢，如果醫師判斷需採檢，民眾三天內需到檢，衛生局會加以追蹤。

(中時 )