今天是社運先驅鄭南榕殉道31周年，蔡英文總統表示，此時此刻，全世界的人們，都在和疫病戰鬥。有言論自由的社會，才有天然的抗體，這就是31年前鄭南榕用生命給台灣人民留下的遺產。 總統府秘書長陳菊也發文追思，「你永遠活在台灣人的心中」。

蔡英文今天在臉書和網路社群表示，今天是4月7日，是鄭南榕殉道31周年的日子，也是「言論自由日」。此時此刻，全世界的人們，都在和疫病戰鬥。而我們相信，越民主、越透明的體制，也越能帶給人們戰勝病毒的信心。

她說，有言論自由的社會，才有天然的抗體，才會有對假訊息的集體免疫力。這就是31年前，鄭南榕用生命給台灣人民留下的遺產。

陳菊也在臉書以書信方式表達追思，她稱呼南榕兄，「因為你，讓自由得以不用仰望」，就像希臘神話中從天上奪火給予人類光明的普羅米修斯一樣，31年前，「你以自己的身軀作為柴薪，焚而不毀，為台灣人民爭取百分之百的言論自由，你永遠活在台灣人的心中」。

在疫情艱困的此刻，陳菊表示「相信你也會在天上守護全民的健康，眷顧這個你所摯愛的台灣」。

(中時 )