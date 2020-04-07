犯下「華山草原」高姓女子分屍命案的凶手陳伯謙，台北地院將他判處死刑，高院卻大逆轉改判無期徒刑，主要是因陳男符合自首要件可以減刑，因此將他依強制性交而故意殺害被害人罪判處無期徒刑。對此，國民黨立委洪孟楷譏諷，現在政府是在為「廢死」超前部署？

洪孟楷於臉書發文表示，2018年駭人聽聞的華山分屍命案，兇嫌陳伯謙性侵女學員後殺害分屍，過程說法一再反覆，讓一審法官判處死刑，然而二審卻轉變成免死，如此罪大惡極卻沒有應有刑責，難不成是在為廢死做超前部署？與國人認知差異極大、且天理難容的狀況，難道這就是司法改革的成果？

洪孟楷指出，本案罪證確鑿，且在去年一審判決死刑前，兇嫌說法反覆，一下是先殺害後性侵、一下又是想分屍後埋藏求原諒，但一一被執法人員透過科學辦案來打臉，還原事實是「先性侵後殺害」，且把死者財物花光。人同此心、將心比心，誰能夠接受這樣的兇嫌沒有得到死刑的制裁？

洪孟楷認為，而過去讓民眾質疑，是否政府有計畫性的推動廢死，雖然上週執行死刑，但仍有三十九名已被判死刑者仍然遙遙無期等待執法；而如今透過二審又改判，難道是不判死刑就沒有死刑？這種假性廢死的不公正，相信國人絕對也無法接受。「正義也許會遲到」，但台灣社會的共識，就是「別讓正義永遠不到！」

洪孟楷感嘆，這個司法案件，更是全國關注的焦點，別想用技術杯葛來行廢死，這種惡意的超前部署，除了對死者家屬是另一次傷害，對台灣的公平正義，也是最嚴重的打擊。

(中時電子報)