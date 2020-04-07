桃園市蘆竹區1名居家檢疫者住在社區大樓，警方發現，該男子在2、3日傍晚到社區大廳領取外送餐點，遭管委會通報。桃園市長鄭文燦提醒，民眾在居家檢疫期間，不得離開住家，就算到社區大廳，也是違反規定。

警方調查，該居家檢疫者居住大樓，不讓外送員送到家門口，僅限制送到大廳，因此男子才會自行離開住家，到大廳領取餐點。

對此桃園市衛生局表示，尚未收到該個案資料，等收到後，將了解該個案是否取餐時，有無戴口罩、接觸人群等防疫措施，再視狀況進行裁處。

(中時 )