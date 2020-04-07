居家檢疫男2度社區大廳取餐 警依法送辦 14:312020/04/07 中時 賴佑維 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 桃園市蘆竹區1名居家檢疫男子2度到社區大廳取餐，遭管委會檢舉送辦。（翻攝照片／賴佑維桃園傳真） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 桃園市蘆竹區1名居家檢疫者住在社區大樓，警方發現，該男子在2、3日傍晚到社區大廳領取外送餐點，遭管委會通報。桃園市長鄭文燦提醒，民眾在居家檢疫期間，不得離開住家，就算到社區大廳，也是違反規定。 警方調查，該居家檢疫者居住大樓，不讓外送員送到家門口，僅限制送到大廳，因此男子才會自行離開住家，到大廳領取餐點。 對此桃園市衛生局表示，尚未收到該個案資料，等收到後，將了解該個案是否取餐時，有無戴口罩、接觸人群等防疫措施，再視狀況進行裁處。 (中時 ) #大廳 #居家檢疫 #社區 #檢疫 #大樓 也許您會感興趣 推薦閱讀 基隆1家4口偷跑台北就醫 衛生局：違反居檢將加重開罰 14:052020/04/03 生活 侯友宜慰勞第一線警察同仁 隨機抽測關心居家檢疫對象 18:032020/04/03 生活 桃園2同住居家檢疫者 陳屍家中 20:262020/04/03 社會 居家檢疫情侶 陳屍租屋 04:102020/04/04 社會新聞 居家檢疫情侶隔離第二日雙亡 警：探視有聽到電視聲 10:002020/04/04 社會 澎湖縣政府慰問慰問在台居家檢疫鄉親 祝福早日出關 10:592020/04/04 社會 2居家檢疫者陳屍租屋處 法醫採集檢體 12:432020/04/04 社會 最高7000元！北市居家隔離、檢疫補助即日起申請 12:512020/04/06 生活 永和警LINE視訊居家檢疫者 防疫「No Touch」 18:412020/04/06 社會 中市居家檢疫趴趴走想喝珍奶 菸癮發作買菸恐付重罰代價 19:482020/04/06 生活 生活熱門新聞 電鍋蒸完口罩還能再煮飯？毒物科醫吐3字 - 生活 新冠肺炎哪個症狀最難治？ 張上淳曝是「它」 - 生活 新增3確診均境外移入 累計376例 - 生活 名醫證實自主健康管理！曝隔離背後辛酸 - 生活 墾丁連假人潮哪來的？內行人怒揭真相 - 生活 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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