喧騰一時的北市信義區夜店殺警案，最高法院去年3月將主謀蕭叡鴻等57人，判處13年到2個月不等刑期確定並分批執行發監，但其中仍有10拒入監遭通緝。北市警南港分局上午南下台中，逮捕被判12年8個月的張家瑋，並押回台北地檢署發監執行，目前殺警案應該執行的嫌犯中，仍有9人未到案。

警方幹員在台中逮捕張家瑋時，直問為何要逃亡那麼久不服刑，張無奈的表示「完全沒辦法接受要坐牢的心理準備，不過很辛苦，都靠朋友幫助，躲在友人家中」。

夜店殺警案共有68名被告，「富二代」曾威豪、劉芯彤夫妻9人高院更審中、1人死亡，其餘57人均判刑定讞。

本案發生於2014年9月13日凌晨，曾威豪、劉芯彤在SPARK夜店消費時，曾因酒醉與安管衝突，2人打電話給蕭抱怨，蕭為替2人出頭，透過「中山聯盟」、「中山好青年」群組，找來「四大司令」周譽騰、郭士均、萬少丞、許淳凱糾集70人趕到夜店，當時休假中的刑警薛貞國獲報到場處理，卻慘遭痛毆致死。

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(中時電子報)