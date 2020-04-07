R&B小天后吳卓源（Julia）邀來陳芳語（Kimberley）跨刀合作全新單曲〈BETTER〉，高唱友情萬歲！兩位女孩與工作團隊在雨天冷風颼颼，體感溫度只有攝氏8度的空曠駕訓班進行拍攝，所有人又濕又凍，數度因為大雨而暫停拍攝，歷經超過12小時後，終於完成這支全外景MV。過程中兩人冷到吱吱叫直發抖，也未曾喊苦，只有不斷提醒對方取暖，相互注意拍攝角度是否得宜，應驗閨密友情是最溫暖的存在之一！

對於這次的拍攝，Kimberley表示：「這次拍〈BETTER〉MV我其實很感動，因為大家事前都知道當天的天氣不是很好，但大家都很努力，對我們還是很熱情，這點讓我非常非常感動！」吳卓源也笑說：「這支MV應該是我拍過最冷最冷最冷的MV，拍攝空檔我都在想什麼時候可以吃泡麵好暖暖我們的胃！」在拍攝空檔，兩人分食4碗韓式泡麵，用辣湯和泡麵共同抵抗濕冷！

吳卓源和Kimberley閨蜜情深，在2013年，年僅19歲的吳卓源在製作人terrytyelee 引薦下，幸運獲得電影《小時代-青木時代》的插曲演唱機會，為此吳卓源就這樣一個人從澳洲飛來人生地不熟的台北工作，當時默默無名，也沒有太多存款，在台期間沒有適合安身的住所，而同時間也與同一位製作人灌錄專輯的Kimberley得知後，主動向她伸出了援手，不但邀請Julia吳卓源暫住在她的公寓，也在吳卓源錄音期間給予她不少溫暖的照應，這兩位同樣來自澳洲的女生，就在如此奇妙的緣分之下，展開了她們倆多年來的友誼之路。

吳卓源感性娓娓道出：「其實我剛來台灣的時候，第一個小型的表演在『後台』，那時候觀眾只有20多人，Kimberley就有來看我，然後我在『河岸留言』的第一個小型個人表演，她也有來看我演出，之後許多大活動她都有來捧場，這點讓我非常感動…。」也因此這次單曲封面就以當年隨手拍下的拍立得照片，再與今年同樣姿勢的復刻版拍攝的拍立得照片，設計作為單曲封面，象徵兩人多年友誼的延展，意義非凡。

〈Better〉是一首以友情凝聚而成的R&B歌曲，描述兩個女生互相加油打氣，鼓起彼此鼓起勇氣踏過難關。製作人terrytyelee 將充滿了正統90年代街頭R&B風格的音樂，灌注在這首歌曲之中，並給予了新的時代意義。4月10日凌晨12點 YouTube頻道正式公開 並於各大數位平台正式發行。

吳卓源力邀好姊妹陳芳語跨刀新曲 〈Better〉。（華風數位提供）

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