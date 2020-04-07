因應新冠肺炎疫情，新北市長侯友宜今天到板橋區文聖國小，視察校園「社交距離注意事項」的實際執行情形；同時贈送護手滋養霜給教職員工，慰問第一線防疫人員的辛勞。侯友宜再次叮囑，學校防疫工作務必嚴格落實，守護全校師生的健康。

侯友宜說，小朋友都能記著「內、外、夾、弓、大、立、腕」的洗手七字訣，他也配合著口訣親自示範正確洗手方式，同時要求小朋友要保持室外1公尺的距離。肯定文聖國小推動校園防疫新禮貌運動，「防疫150，友愛零距離」，期盼有更多校園能夠跟進，全力保護學童的安全。

文聖國小在防疫工作上加強各項衛教宣導，在洗手台、廁所等需要排隊的場所貼上安全距離標示。另外，校方也特別訂製透明隔板供幼兒園孩童使用，讓孩童對坐的時候多一層防護，避免用餐時發生飛沫傳染，讓校園出現防疫破口。

侯友宜說，「保持社交距離，不僅保護自己，也能照顧別人，所以友愛是零距離的」。防疫期間，新北市強力推行校園防護政策「三級防護、健康五原則」，他強調，在三周前就已特別要求，轄內新北市所有學校師生戴起口罩，現在更加強推動校園防疫新禮貌運動。

教室窗戶必須打開通風、座位以最大間隔為社交距離，讓學童在通風良好的環境戴口罩上課，戶外體育課也必須保持1公尺的距離；除遵守防疫政策外，也肯定校方利用下課時間，讓學童跳防疫健康操，透過勤運動增強免疫力。

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(中時電子報)