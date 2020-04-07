市場上傳言蘋果今年秋季將發表的新款iPhone極可能是5G手機，且支援毫米波（millimeter Wave；mmWave）的頻段。而日、韓兩國亦將開台毫米波服務，皆為mmWave商用發展注入強心針。但新冠肺炎衝擊供應鏈，在5G手機定價尚難親民的情況下，毫米波手機普及時程恐再推延。

目前全球市場已上市或即將推出的5G手機包括vivo NEX 3、華為Mate 20X、三星Galaxy S10 5G、Note10 5G、Note10+ 5G、Galaxy A90 5G、Galaxy Fold 5G；以及甫上市的三星S20、S20+和S20 Ultra等。即將上市的機種則包括OPPO兩款雙模5G手機—Reno3 Pro和Reno3；還有華為Mate Xs、Sony Xperia 1 II等等。

不過在這群5G手機裡，只有韓系兩家業者Samsung和LG因應美國電信商Verizon需求，共推出5款毫米波mmWave機種，且皆採用高通（Qualcomm）方案，顯示關鍵零組件並無太多選擇。

DIGITIMES Research分析師黃雅芝指出，5款mmWave手機售價最低為1,000美元，成本增加的原因之一來自毫米波天線模組。毫米波因波長短且訊號易損耗，因此採用波束成型（beamforming）技術來增強訊號的方向性和強度，大幅增添設計難度。

再者，為減少訊號於天線和射頻前端間傳輸的損耗，採用天線封裝（Antenna in Package；AiP）技術，將天線及射頻前端元件整合成單一模組，且若欲進一步縮小模組體積，則須採用扇出型晶圓級封裝（Fan-Out Wafer Level Packaging；FOWLP），層層疊加的成本使手機業者為單一毫米波模組付出可達20美元。

而為避免因手部握姿或其他障礙物阻斷毫米波模組收訊，一支毫米波手機須配備至少3個毫米波模組，致使成本增達60美元甚至更高，再加上周邊零組件與線路等搭配，以及通路與手機商保留的利潤空間，都墊高毫米波手機售價，因此短期而言，支援毫米波的5G手機恐難邁入平價化。

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(中時電子報)