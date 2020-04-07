為刺激內需消費，經濟部規劃砸百億推動行動支付酷碰券。國民黨立委李貴敏今在臉書發文表示，發放現金速度最快且效率最高，也能節省成本，如海嘯捲來，應先救「溺水」者，再搭救「岸邊」群衆，然後逐次從「平地」到「高山」。

新冠肺炎衝擊台灣內需產業，經濟部將在疫情緩和後同步推出酷碰券與振興抵用券，前者採折扣優惠，後者為消費可抵用一定金額，推估可帶動1100億元消費。

對此，國民黨立委李貴敏認為，疫情抒困發現金，只有一個重要目的，就是要救急。要把錢送到有立即且迫切需要的人手上。

李貴敏說，所以現金補貼首要對象，應該是失業以及放無薪假的朋友們。他們沒有收入，家戶生活怎麼撐下去？又怎會想把錢存起來？顯然蘇貞昌不是真需要救急的人，才會想到民眾會把錢存起來。

李貴敏指出，因為要救急，因為有迫切需要，所以發放現金速度最快，效率最高，也最能節省成本。發放酷碰券要先印行，還要發出去、要宣導、市場要接受，加上印製費及其他行政成本，實在治絲益棼。

李貴敏強調，為及時保護經濟弱勢民眾，應捨棄複雜且效益有限的酷碰券，直接發放現金。優先照顧最需要照顧的民眾與團體，越弱勢排在越前面。就像海嘯捲來，應先救「溺水」者，再搭救「岸邊」群衆，然後逐次從「平地」到「高山」。政府沒有任何拖延理由，應該立即發放。

(中時 )