5G基礎建設需求穩定，穩懋(3105)第1季合併營收為60.6億元，季減12.21%，符合公司財測預估，儘管智慧型手機遭到新冠肺炎疫情影響需求低迷，但NB及伺服器等需求增溫，加上大陸加速5G基礎建設，為穩懋第2季營運提供支撐力道，不過美系外資擔心穩懋受大陸5G銷售疲軟等不確定因素影響，給予穩懋「中立」評等。

全球新冠肺炎疫情延燒，各國封城封國讓不僅重創市場需求，亦浮現斷鏈危機，客戶積極補庫存，讓砷化鎵廠-穩懋、宏捷科及全新第1季營運淡季不淡，其中穩懋3月合併營收回升到20.79億元，月增5.86%，年成長66.42%，累計第1季合併營收達60.6億元，季減12.21%，年成長67.88%，符合公司財測預估的季減11%到13%。

儘管手機市況不佳，遠距視訊需求激增，帶旺NB及伺服器，加上大陸加速5G基礎建設，可望為穩懋第2季營運提供支撐力道。

不過美系外資認為，穩懋第1季營運符合預期，但受到大陸5G銷售疲弱等不確定因素影響，第2季年增率將會放緩，給予穩懋「中立」評等，目標價為285元，外資中立看待亦使穩懋今天股價未隨台股走高，僅以平盤作收。

(時報資訊)