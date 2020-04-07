騰輝-KY(6672)因散熱基板及醫療設備訂單成長，3月合併營收達4.97億元，月增23.66%，創下單月歷史新高，騰輝-KY佈局高頻高速材料有成，隨著大陸加速啟動5G基礎建設，以及軍工、國防及醫療等相關立基型產品需求成長，只要新冠肺炎疫情控制得宜，騰輝-KY預估，今年營運有機會優於去年。

由於新冠肺炎(COVID-19)帶動呼吸機等醫療設備需求強勁，加上散熱基板出貨暢旺，讓騰輝-KY 3月營收攀升至4.97億元，月增23.66%，年成長16.1%，創下單月歷史新高，累計第1季合併營收為13.42億元，較去年同期增加7.07%。

騰輝-KY表示，新冠肺炎疫情蔓延，全球採取各種行動增加現有設計設備產量，或加快推出新型且更有效產品，推升關鍵醫療設備電子產品需求增加，包括醫療設備的呼吸機等設備，由於這些設備通常會包含一個或多個電子系統，以實現傳感，系統控制和電源轉換等功能，進而帶動某些材料需求不斷增長，騰輝-KY因是全球主要PCB製造商重要材料和服務供應商，亦受惠此趨勢。

由於醫療需求緊急且強勁，相關材料需要空運以滿足英國，歐洲和美國的客戶需求，騰輝-KY亦開始增加此類關鍵材料運送，以進一步建立區域庫存來因應此類需求。

在高頻高速材料部分，騰輝-KY目前已打入中興5G供應鏈，據了解，騰輝-KY產品主要應用在5G基站的天線及功率放大器，除中興通訊外，騰輝-KY亦向5G相關應用終端大廠送樣認證伺服器、儲存、交換機等材料，公司於去年12月推出遠距雷達偵測使用的鐵氟龍基板及半導體封裝應用的BT樹脂材料等新產品，未來可望切入載板高端電子材料應用，新產品也成為騰輝-KY未來營運成長的重要推手。

在散熱及半導體測試材料方面，騰輝-KY近期取得全球最大的汽車頭燈製造商日本小系認可，是第一家被核可的非日系供應商，已經開始小批量供貨，未來有機會放量；至於半導體測試材料亦持續進行認證，目前已經在做最後階段測試，預計今年營運有機會突破。

(時報資訊)