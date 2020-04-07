為輔助餐飲店家串接 LINE 平台，並呼應中央流行疫情指揮中心推動「社交距離」， LINE 今(7)日宣布店家查詢服務「LINE SPOT」中新增「點餐外帶」功能，全台2100萬用戶於任一 LINE 聊天室下方「＋」選單中點選 LINE SPOT ，在 LINE SPOT 首頁進入「點餐外帶」入口，就能瀏覽附近哪些餐飲店家可以「點餐外帶」，預訂後可線上點餐付款，在預約時間到餐廳快速取餐，方便省時又安心。

LINE SPOT「點餐外帶」首波上線店家近500家，包括瓦城、1010湘、大心、 海壽司等知名連鎖餐廳品牌，還有早餐店、手搖飲、炸物，等各式選擇，地區以北部為大宗，也包括中部、南部、東部的人氣店家，後續也將持續上架更多店家，將包括知名連鎖餐廳—欣葉。為鼓勵用戶體驗「點餐外帶」的便利功能，2020年4月7日起，只要透過 LINE SPOT 在活動指定餐廳完成「點餐外帶」訂單，前1,000名可獲得 LINE POINTS 15點的獎勵，送完為止。

新冠肺炎(COVID-19)疫情發展迄今，實體餐飲店家的生意受到不小衝擊，越來越多人更偏好在家用餐。 LINE SPOT 希望透過啟用「點餐外帶」功能，協助更多餐飲店家增加曝光與訂單，同時也希望透過促進「外帶」來減少人與人之間的群聚接觸機會。

在 LINE SPOT 中「點餐外帶」不用額外下載 App ，在 LINE 中即可一次完成找尋、點餐、付款整個服務流程，並一鍵分享這家餐廳到LINE聊天室，非常適合「比較想外帶回家吃，但是很怕外帶要等」的忙碌族、「喜歡有多家餐廳可以同時選擇」的享受族，或是「方便在 LINE 中跟人討論與點餐」的網路原生族。

透過LINE SPOT「點餐外帶」可輕鬆線上點餐付款。(LINE提供／黃慧雯台北傳真)

第一次在 LINE SPOT 「點餐外帶」就上手

1. 於任一 LINE 聊天室下方「＋」選單中點選 LINE SPOT 。

2. 在 LINE SPOT 首頁進入「點餐外帶」入口，就能瀏覽附近哪些餐飲店家可以「點餐外帶」。

3. 在店家頁面下方點選「點餐外帶」/「外帶外送」/「線上點餐」的按鍵，即可馬上開始線上點餐付款，再出門外帶取餐，省去現場等候與付款的時間。

【LINE SPOT】點餐外帶新功能上線

LINE SPOT 「點餐外帶」是因應疫情發展，被賦予最高優先程度所開發的新功能，攜手「12CM(睿鼎數位)」、「快一點」、「肚肚」這三家在數位點餐領域的專業夥伴，由三家夥伴提供串接的店家名單與正確資訊， LINE SPOT 團隊接手協助店家建置到系統中，包括店名、電話、地址，與營業時間等等，不到一個月完成服務規劃、店家溝通、技術串接到上線營運等建置環節，希望能在這個非常時期加快速度，運用科技力挺台灣中小企業，協助更多實體餐飲店家。

對店家來說，在 LINE SPOT 中建置店家資訊，是可以額外曝光的全新管道，可串接線上與線下的 LINE 相關服務。像是在實體地址中可顯示店家的官方帳號，無論用戶是否封鎖都能看到官方帳號折價券、與官方帳號貼文串的內容。又或是如果有串接 LINE 酷券，也會一併顯示在店家資訊中，一次串起線上服務與線下地點，並可一鍵分享店家小卡到 LINE 聊天室。

(中時電子報)